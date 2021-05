Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat die geplante Tariferhöhung des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) kritisiert. Nach den Plänen sollen die Fahrpreise im Sommer um 3,7 Prozent steigen. Der KVV müsse in der Pandemie verlorene Fahrgäste zurückgewinnen. Dafür sei eine Tariferhöhung in diesem Ausmaß nicht geeignet, betonte der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) nach der Kreistagssitzung in Bruchsal-Untergrombach. Eine Fahrpreiserhöhung sei allenfalls in Höhe der Inflation denkbar. Mehrkosten, die dem KVV etwa durch den neuen Karlsruher Stadtbahntunnel entstehen, könne der Landkreis mittragen, betonte Schnaudigel. So sei man bereit, den Kreisbeitrag für den ÖPNV zu erhöhen, wenn die Fahrpreiserhöhung des KVV geringer ausfällt.