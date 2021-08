Das neue Straßenbahnnetz der Karlsruher Kombilösung wird wie geplant am 12. Dezember in Betrieb gehen. Der Autotunnel an der Kriegsstraße ist aber laut Oberbürgermeister Frank Mentrup bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig. Grund für die Verzögerung seien Materialprobleme, sagte Oberbürgermeister Mentrup. Wann genau der Straßentunnel unter der Kriegsstraße fertig sein wird, ist noch nicht bekannt. Nach 12 Jahren sollen die Kosten der Karlsruher Kombilösung bei 1,5 Milliarden Euro liegen. Die Fertigstellung des Projekts bezeichnete Mentrup als Startschuss für die Weiterentwicklung der Karlsruher Innenstadt. Hier stehen bereits die nächsten Bauarbeiten an: Die Kanalisation muss wegen zu alter Rohre erneuert werden, so Mentrup.