Mit dem Rad durch den neuen Karlsruher Straßentunnel

Mehr als zehn Jahre war Karlsruhe eine einzige Großbaustelle. Jetzt ist Licht zu sehen am Ende des Tunnels. Im Dezember soll die Karlsruher Kombilösung starten.

Der Asphalt ist weitgehend verlegt, nur an der Westrampe fehlen noch die letzten 200 Meter bis zur endgültigen Fertigstellung der Fahrbahndecke. Die Tunnelwände in dem 1.600 Meter langen Straßentunnel sind schon hell gestrichen, die LED-Deckenlampen sind installiert, brennen aber noch nicht. Sie sparen nicht nur Energie, sie sollen am Ende auch ein taghelles Licht im Tunnel liefern und so zur Sicherheit beitragen.

Einblicke - mit dem Fahrrad durch den Karlsruher Straßentunnel:

Die Mittelwand zwischen den beiden Tunnelröhren hat alle 50 Meter Rettungstüren, im Notfall dient jeweils die andere Tunnelröhre als Rettungsstollen. Dazu wird der Autoverkehr durch Ampeln und Lautsprecherdurchsagen sofort gestoppt.

Unterirdischer Eingang in das ECE-Parkhaus am Ettlinger Tor SWR

Karlsruher Kombilösung geht am 12. Dezember in Betrieb

Am 12. Dezember geht die Karlsruher Kombilösung nach über zehn Jahren Bauzeit in Betrieb. Dann wird nicht nur der neue Straßentunnel die ersten Fahrzeuge aufnehmen, auch der Straßenbahntunnel wird zum Fahrplanwechsel im Netz des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) eingebunden.

SWR Reporter Jürgen Essig ist mit dem Fahrrad durch den Straßentunnel gefahren: