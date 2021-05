Ab diesem Wochenende sind in Landkreisen mit stabilen Inzidenzwerten unter 100 weitere Öffnungen möglich unter anderem in der Gastronomie. Martin Bentz, Klinikdirektor am städtischen Klinikum Karlsruhe hält diese Öffnungen für verantwortbar. Es sei schwierig der Gesellschaft zu vermitteln, warum nicht gelockert wird, obwohl die dritte Welle gebrochen ist, so Bentz.