Karlsruher Klinikchef befürwortet Lockerung der Corona-Maßnahmen

Mehr Menschen im Stadion, 3G statt 2G in der Gastronomie - viele Lockerungen stehen im Raum. Der medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe befürwortet das.

In den vergangenen Tagen wurde viel über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert, zu Recht oder zu Unrecht?

Geißler: Zu Recht: Wir haben immer gesagt, dass die Corona-Maßnahmen und Einschnitte in die Freiheit eines einzelnen Bürgers streng in Verbindung mit der Belastung des Gesundheitssystems stehen müssen. Das ist das Einzige, was zählt.

Wir sehen in der Tat, trotz der extrem hohen Infektionszahlen, eine stabile Corona-Belegung auf Intensivstationen und Normalstationen. Das ist beherrschbar, und wir kommen nicht in die gleiche Not wie noch vor sechs Wochen. Deswegen ist es aus meiner Sicht richtig, dass man über die Lockerungsschritte diskutiert. Entscheidend ist, wie man es macht und welche Schritte letztendlich durchgeführt werden.

Einige Schritte stehen konkret im Raum: Mehr Leute bei Großveranstaltungen, 3G statt 2G in der Gastronomie. Sind das Schritte, bei denen Sie mitgehen?

Geißler: Bei 3G für Gastronomie oder Kaufhäuser kann ich extrem gut mitgehen. Die waren noch nie die Corona-Treiber in der Vergangenheit. Das ist etwas, was mir gar keine Kopfschmerzen bereitet. Ich sehe die Probleme woanders: Das sind Diskotheken, Großveranstaltungen, volle Fußballstadien. Das ist etwas, wo ich noch nicht so mit Hurra reingehen würde. Da hätte ich gerne noch ein bisschen abgewartet, bis die Fallzahlen wirklich signifikant sinken.

Michael Geißler hat als Medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums die Corona-Lage täglich im Blick Pressestelle Städtisches Klinikum Karlsruhe

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat gesagt, dass der Höhepunkt der Omikron-Wellen überschritten ist. Schätzen Sie das ähnlich ein?

Geißler: Der Höhepunkt ist auch aus meiner Sicht überschritten. Also, das ist schon der richtige Zeitpunkt, um jetzt über Maßnahmen zu reden. Ich bin ein bisschen gegen Deadlines, also, dass man jetzt sagt am 15. März ist Frühlingsanfang und dann ist es vorbei. Das ist ja unwissenschaftlich. Natürlich muss man irgendwo sagen wann geht es los. Man muss die Lage jetzt einfach sehr genau beobachten. Ob man das wirklich an einem Datum festmachen kann, wie das jetzt die FDP fordert? Ich plädiere eher für ein situationsbezogenes Handeln.

Worauf kommt es denn dann in den kommenden Wochen und Monaten an?

Geißler: Aus meiner Sicht kommt es nicht darauf an, ob wir lockern und wie wir lockern. Was mir in der ganzen Diskussion fehlt, ist die Impfpflicht. Wir werden mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit - mit 20 Millionen ungeimpfter Bürger - im Herbst wieder in die nächste Welle reinlaufen.

Ich kann absolut nicht verstehen, warum die generelle Impfpflicht nach der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jetzt nicht endlich umgesetzt wird. Da fehlt mir einfach der politische Wille der Verantwortlichen. Weil die Folge wird sein, dass wir wieder Einschränkungen in die Freiheitsrechte der Bürger im Herbst beschließen müssen. Da fehlt mir der Mut der Politiker.

Blick in die Glaskugel: Wann können wir die Masken weglassen und auf Veranstaltungen gehen?

Geißler: Das ist natürlich schwierig zu sagen: Klar, im Gesundheitssektor oder im Umgang mit vulnerablen Gruppen werden wir die Masken auch weiterhin brauchen. Aber wenn wir im Sommer bei warmen Temperaturen dann nur noch ein Grundrauschen von Infektionen haben, ohne dass die Krankenhäuser voll sind, dann kann ich damit leben, dass wir draußen zum Großteil auf Maskentragen verzichten.

Da gehe ich eigentlich ganz klar davon aus, dass das möglich sein müsste, ohne dass man auch Abstand hält. Da wird es auch möglich sein zu feiern, oder auch in die Disco gehen zu können. Dann muss man ein paar Neuinfektionen in Kauf nehmen. Aber das wird nicht zu einer relevanten Verschlechterung der Gesundheitslage führen.