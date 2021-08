per Mail teilen

Umwelt- und Klimaschützer in Karlsruhe hoffen auf ein baldiges Aus für einen Block des Karlsruher Kohlekraftwerks. Dafür dürfte das Land die Genehmigung zur Ableitung von Kühlwasser nicht verlängern.

Der Antrag zur Ableitung von Kühl- und Abwasser in den Rhein für den älteren Block des Kohlekraftwerks muss nun nach vielen Jahren verlängert werden. Würde dieser Antrag der Betreiberin Energie Baden-Württemberg (EnBW) abgelehnt, könnte das Rheinhafen-Dampf-Kraftwerk 7 (RDK7) nicht mehr in dieser Form betrieben werden - und müsste eventuell sogar abgeschaltet werden. Das jedenfalls hoffen die Klimaaktivisten von BUND, Klimacamp, Fridays for Future und dem Umweltzentrum.

Das Klima-Camp im Karlrsruher Schlosspark

Das RDK7 braucht Rheinwasser zum Kühlen, weil die Anlage keinen eigenen Kühlturm besitzt. Für die Klimaaktivisten wäre die Verweigerung der ausstehenden Genehmigung die Gelegenheit, das Kraftwerk abzuschalten. Sie sehen darin eine große Chance für Karlsruhe und fordern die Stadt daher auf, sich mit einer Einwendung gegen die Verlängerung der Genehmigung auszusprechen. Die Entscheidung trifft aber letzendlich die Landesregierung.

"Das RDK7 ist abhängig von der Verlängerung der Rheinverschmutzung - für die Kühlung braucht es weit über zehntausend Liter Wasser pro Sekunde. Die werden aus dem Rhein genommen - und dann erwärmt wieder zurückgespült."

Allein das RDK7 stoße jährlich etwa so viel CO2 aus wie die gesamte Stadt. Gleichzeitig fließe das keim- und schwermetallbelastete Wasser den Rhein hinunter - wo es einige Kilometer später für Trinkwasser und Babynahrung genutzt werde, so die Argumentation der Aktivisten.

EnBW weist Vorwürfe zurück

Die EnBW weist die Vorwürfe zurück: Das abfließende Wasser werde gereinigt, unterliege strengen Grenzwerten und die Qualität werde ständig überwacht. Der Konzern sieht der Verlängerung des Antrags gelassen entgegen, das sei ein reiner Routinevorgang.

Die EnBW will 2030 nur noch die neusten Kohlekraftwerke weiter betreiben und 2035 komplett aus der Kohlekraft aussteigen, drei Jahre eher als das die Bundesregierung vorschreibt.