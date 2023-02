Karlsruher Kitas wegen Streik geschlossen

Rund 40 Kindertagesstätten sind vom Streik betroffen. Die Eltern wurden bereits in der vergangenen Woche informiert. Auch im Landratsamt und bei der Sparkasse in Pforzheim sind Aktionen geplant. Es handelt sich um die erste große Streikaktion in der Region im Rahmen der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Die erste Verhandlungsrunde blieb Ende Januar ohne Ergebnis. Verdi rechnet mit einer langwierigen und harten Auseinandersetzung. Weitere Streiks finden am Donnerstag in Karlsruher Städtischen Klinikum statt. In der nächsten Woche werden die Verhandlungen fortgesetzt.