Das Internationale Begegnungszentrum verleiht am Mittwochabend den Karlsruher Integrationspreis. Oberbürgermeister Frank Mentrup wird das Grußwort halten. Ausgezeichnet wird unter anderem Ali-Ahmed Abdi, der Flüchtlingen mit Übersetzungen hilft. Weitere Preise gehen an den Vorsitzenden des iranischen Kulturzentrums, an das Team der Station C0 der Karlsruher Vidia-Kliniken und an die Karlsruher Verkehrsbetriebe für ihr Ausbildungsprogramm für junge Flüchtlinge.