Geschäfte zu. Nach draußen gehen nur noch mit einem triftigen Grund. Seit heute früh gilt der harte Lockdown vor Weihnachten. Nur Läden mit Produkten für den täglichen Bedarf dürfen öffnen. Damit es in den Innenstädten so wenig Kontakte wie möglich gibt, um die hohen Corona-Zahlen zu senken. Die meisten Geschäfte geschlossen eine Woche vor Weihnachten - so etwas gab es noch nie. Mathias Zurawski war am Vormittag in der Karlsruher Innenstadt