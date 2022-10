per Mail teilen

Am Freitag startet die traditionelle Karlsruher Herbstmess'. Drohen hohe Preise wegen steigender Kosten?

Gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen oder Achterbahn fahren – auf dem Karlsruher Messplatz laufen die letzten Vorbereitungen. Teilweise wird noch geschraubt und gehämmert, aber viele Buden, das Riesenrad und einige Karussells stehen schon.

Schausteller Ricardo Wagner vor seinem Fahrgeschäft auf der Herbstmess 2022 in Karlsruhe. SWR SWR, Felix Wnuck

So auch das Kinderkarussell von Ricardo Wagner. Das Karussell ist mit seinen 60 Jahren schon ein richtiger Oldtimer. Trotzdem: Was da blinkt und funkelt, sei modernste und sparsame Technik, erklärt Schausteller Ricardo Wagner. Er investiere einiges, um Strom zu sparen. Seit mehr als zehn Jahren benutze er LED-Lampen, so wie die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen auf der Messe.

Energie sparen: Messe Karlsruhe muss früher schließen

Außerdem muss die Messe unter der Woche eine Stunde früher schließen – eine Vorgabe der Stadt Karlsruhe, um Energie zu sparen. Mehr Strom sparen geht nicht, oder? Könnte vielleicht das Licht nicht ganz ausgeknipst werden?

Schaustellerin Valentina Trost-Bleier vor Ihrer Schießbude auf der Herbstmess 2022 in Karlsruhe. SWR SWR, Felix Wnuck

Für Valentina Trost-Bleier geht das nicht, sie betreibt seit vielen Jahren eine Schießbude und kommt aus einer Schausteller-Familie. Auch andere stimmen ihr zu: Ein Messplatz ohne Lichter ist kein Messplatz. Die Herbstmess‘ sollte schon immer ein Fest für alle sein, ob mit oder ohne dickem Geldbeutel – ein Volksfest eben.

Karussell, Achterbahn & Co.: Preise und Kosten steigen

Benzin, Strom und Lebensmittel: Alles wird teurer. So müssen auch die Preise auf der Messe anziehen, räumt Santino Thelen ein. Er ist zweiter Vorsitzender des Landesverbands Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg e.V. (LSM). Trotzdem sollen die Preise auch familienfreundlich bleiben.

Ein bisschen mehr Geld bräuchten die Schaustellerinnen und Schausteller sowieso. Denn besonders nach den letzten beiden Corona-Jahren, gehe es der Branche nicht allzu gut, stellt Valentina Trost-Bleier fest.

"Es gab viele Kollegen, die ihr Geschäft aufgeben mussten oder die frühzeitig aufgehört haben."

Nicht nur deshalb hoffen viele Schaustellerinnen und Schausteller auf dem Messplatz auf ein gutes Geschäft. Ricardo Wagner hat dazu noch zwei Wünsche: endlich Ruhe in Europa und auf der Welt und dass die Menschen ihre Lebensfreude behalten.