Der Karlsruher Gemeinderat will am Dienstag erneut über eine Verlängerung des Notprogramms für Schausteller entscheiden. Die Schausteller und Budenbesitzer sollen demnach bis Ende des Jahres ihre Geschäfte dezentral in der Karlsruher Innenstadt aufbauen dürfen. Außerdem wollen die Gemeinderäte entscheiden, ob in bestimmten Stadtteilen im Herbst weiterhin Heizstrahler in der Außengastronomie zum Einsatz kommen können.