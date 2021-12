Sparen oder investieren? - Karlsruher Gemeinderat berät Milliardenhaushalt

per Mail teilen

Der Karlsruher Gemeinderat berät heute und morgen den Haushalt für die Jahre 2022 und 2023. Die Kassen sind leer, es droht Streit über die Ausrichtung der Finanzpolitik.

Der Gemeinderat ist vor den Beratungen gespalten: Die Einen wollen trotz angespannter Finanzlage in Klimaschutz, Soziales oder Kultur investieren. Die Anderen setzen auf einen strengen Sparkurs.

Investitionen in Klimaschutz, Kultur und Soziales

Im Fokus der städtischen Politik steht in den kommenden Jahren der Klimaschutz. Diesen Kurs unterstützen allen voran Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und die SPD-Fraktion sowie die Grünen als größte Fraktion im Gemeinderat. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der energetischen Sanierung städtischer Gebäude, etwa von Schulen oder Sporthallen. Dafür sollen zusätzliche Personalstellen finanziert werden. Ziel sei es, Karlsruhe bis 2040 zur klimaneutralen Stadt zu machen.

"Die Verwaltung hat aufgezeigt, dass Klimaschutz finanzierbar ist."

Investitionen sollen durch höhere Steuern finanziert werden

Die Linke im Gemeinderat fordert ebenfalls Investitionen trotz leerer Kassen. Die Stadt müsse mehr Geld in die Mobilitätswende stecken, so der Fraktionssprecher Lukas Bimmerle. Es sei eine wichtige Aufgabe, der Kultur weiterhin aus der Krise zu helfen. Als Möglichkeit zur Gegenfinanzierung wird die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer genannt. Außerdem sei es denkbar, kurzfristig bei Großprojekten zu sparen. Die geplante millionenteure Pflasterung der Kaiserstraße etwa sollte überdacht und möglicherweise gestrichen werden, fordert Die Linke.

Überparteiliches Bündnis will mehr Beteiligung am Haushalt

Auch das überparteiliche Bündnis "Eine solidarische Stadt für alle", zu dem Gewerkschaften, Klimaschutzorganisationen und verschiedene Einzelpersonen aus Karlsruhe gehören, kritisiert den hohen Spardruck. Es dürfe keine Einsparungen bei sozialen und kulturellen Projekten, beim Klimaschutz oder beim Personal der Stadt geben. Dafür müsse die Stadt weniger Geld für Großprojekte wie die Stadthalle oder das Badische Staatstheater ausgeben. Grundsätzlich fordert das Bündnis mehr Beteiligung an der Gestaltung des Haushalts.

"Es ist wichtig, dass die Stadtpolitik für die Bürgerinnen und Bürger da ist, dass sie auch gefragt werden: Welche Notwendigkeiten gibt es denn wirklich?"

Der Karlsruher Gemeinderat berät den Doppelhaushalt 2022/23 Pressestelle Stadt Karlsruhe

Interfraktionelles Bündnis setzt auf strengeren Sparkurs

Ein interfraktionelles Bündnis im Gemeinderat aus CDU, FDP, Freien Wählern und "Für Karlsruhe" hat vor den Beratungen deutliche Kritik geübt. Trotz der "desaströsen" Finanzlage würden zusätzliche Gelder und Personalstellen beantragt, die man sich nicht leisten könne. Die Fraktionen haben eine Generalaussprache zum Doppelhaushalt durchgesetzt, die zu Beginn der Beratungen am Dienstag stattfindet. Man dürfe nicht nur an den Klimaschutz denken, sondern müsse den kommenden Generationen auch eine solide Finanzlage übergeben, so ein Sprecher. Die Fraktionen lehnen Steuererhöhungen zur Gegenfinanzierung strikt ab.

"Aus unserer Sicht haben die anderen Parteien den Schuss nicht gehört."

Einsparungen und Steuererhöhungen geplant

Im Jahr 2023 rechnet Karlsruhe mit rund einer Milliarde Euro Gesamtverschuldung. Um das zu kompensieren, soll die Gewerbe- und Grundsteuer erhöht und in vielen Bereichen eingespart werden, allein im nächsten Jahr zusätzlich 65 und im übernächsten Jahr 73 Millionen Euro. Davon wäre mit jeweils vier Millionen Euro der Jugend- und Sozialbereich betroffen. Das Regierungspräsidium hatte einen ersten Haushaltsentwurf nicht genehmigt und weitere Einsparungen gefordert.

Die Haushaltsberatungen des Karlsruher Gemeinderats dauern voraussichtlich bis Mittwochabend. Am 14. Dezember wird dann über den Doppelhaushalt 2022/23 abgestimmt. Es wird ein knappes Ergebnis erwartet.