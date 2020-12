In Baden-Württemberg sind seit Samstag die ersten Freibäder wieder geöffnet. In Karlsruhe laden gleich vier Bäder ab sofort wieder zum Schwimmen ein. Landesweit gehören sie damit jedoch zur Ausnahme.

Einen Ansturm gab es wegen des schlechten Wetters nicht. Angesichts der neuen Situation sei das vielleicht auch gar nicht so schlecht, so der Sprecher der Karlsruher Bäderbetriebe, Raphael Becker. "Das alles muss erst mal gelernt werden."

Besucher-Ampel und Zugangsbeschränkungen

Die Badegäste müssen sich auf neue Regeln einstellen. Eine "Besucher-Ampel" soll online über die Auslastung informieren. Für die Becken soll es Zugangsbeschränkungen geben. Mund- und Nasenschutz sind beim Betreten der Bäder Pflicht.

Unser Reporter Teo Jägersberg war am Samstag im Karlsruher Sonnenbad, das nach der Corona-Pause erstmals wieder geöffnet war:

Caracalla-Therme mit Sauna

In Baden-Baden öffnete die Caracalla-Therme wieder. Das dazugehörige Friedrichsbad bleibt aber noch geschlossen. In der Caracalla Therme sollen auch Sauna, Massagen und der Restaurant-Betrieb möglich sein, Soleinhalation und Dampfbad müssen nach Corona-Verordnung geschlossen bleiben. Auch Aufgüsse sind verboten.

Thermalbäder öffnen erst später

Die meisten baden-württembergischen Thermalbäder bleiben vorerst noch geschlossen. Das Thermarium in Bad Schönborn will voraussichtlich in der kommenden Woche öffnen, so Geschäftsführer Markus Hoppe. Die Totes-Meersalz-Grotte und das medizinische Fitnesszentrum sind bereits geöffnet.

Die Baden-Badener Freibäder öffnen am Dienstag, weitere Bäder in Pforzheim, Bruchsal, Rastatt und Bühl sollen erst Mitte oder Ende Juni ihre Tore öffnen.

Pandemieplan der Gesellschaft für Badewesen

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen kritisierte, dass die Länder sich zu viel Zeit bei den Vorgaben zur Corona-Prävention ließen. Dies sei nicht nur in Baden-Württemberg so, sondern auch in anderen Bundesländern, die ihre Bäder bereits geöffnet haben. "Das kann nicht sein", sagte Geschäftsführer Christian Ochsenbauer.

Mit einem eigenen Pandemieplan gibt der Verband bereits seit Wochen selbst Empfehlungen aus. Auf die genauen Vorgaben der Landesregierung mussten die Betreiber im Südwesten bis Donnerstag warten. Für viele kamen die Vorgaben aber zu kurzfristig, um bereits am Samstag öffnen zu können. Ein Badbetreiber nannte den offiziellen Öffnungstermin ein "Fantasiedatum".