In und um Karlsruhe öffnen am Samstag viele Freibäder. Die Corona-Landesverordnung erlaubt dies, wenn die Bundesnotbremse außer Kraft ist. Allerdings unterscheiden sich die Hygienekonzepte zum Teil.

In Karlsruhe öffnen am Samstag alle Freibäder, also das Sonnenbad, das Turmbergbad, das Freibad Rüppurr und das Rheinstrandbad. Sie haben von 9 bis 20 Uhr täglich geöffnet. Wie im vergangenen Jahr regeln Besucherampeln den Besucherstrom in den Bädern, man muss also vorher nicht reservieren.

Corona-Teststationen vor Karlsruher Freibädern

Alle Badegäste müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Dazu wird es vor allen Freibädern Teststationen geben. Geimpfte oder Genesene brauchen einen Nachweis. Trotz der vielen Regelungen überwiege aber die Vorfreude, bei den Badegästen und bei den Mitarbeitern, sagt der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel

"Die Mitarbeiter freuen sich auf den Saisonstart ohne Ende."

Wie groß der tatsächliche Ansturm wird ist allerdings fraglich. Das Wetter am Pfingstwochenende wird nämlich eher mäßig gut. Die Hallenbäder in Karlsruhe könnten laut Öffnungsplan des Landes in 14 Tagen wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Freibäder im Landkreis Karlsruhe

Auch im Landkreis Karlsruhe dürfen die Freibäder wieder öffnen, allerdings tun dies nicht alle an diesem Wochenende. Die Freibäder in Bruchsal, Wolfartsweier oder Waldbronn bleiben beispielsweise noch geschlossen. Das Albgaubad in Ettlingen, das Waldbad Schöllbronn und der Buchtzigsee sind ab Samstag offen. Hier müssen Badegäste allerdings vorher über die Ettlinger Bäder-App ein Ticket reservieren.

Wie in den Karlsruher Freibädern gilt eine Maskenpflicht auf allen Wegen für alle Badegäste ab sechs Jahren.

Baden-Badener Bäder sind seit Donnerstag offen

In Baden-Baden begann die Freibadsaison bereits am Donnerstag. Für das Bertholdbad, das Hartbergbad, das Freibad Steinbach und für das Strandbad Sandweier muss online ein Zeitfenster reserviert werden. Auch hier gilt: Einlass nur für Genesene, Geimpfte oder negativ Getestete. Das Rastatter Freibad Natura öffnet am Pfingstmontag. Ab Samstag können Tickets online reserviert werden.

In Pforzheim sei man startklar, hieß es von Seiten der Stadt, blicke aber betrübt auf die aktuellen Corona-Zahlen, die eine Öffnung derzeit nicht erlauben.