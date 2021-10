Karlsruher Forscher untersuchen Grundwasser auf der Schwäbischen Alb

Auf der Schwäbischen Alb wird in den kommenden drei Jahren die drohende Verschmutzung des Grundwassers durch Mikroorganismen erforscht. Beteiligt sind neben den Technischen Universitäten in Berlin und Freiberg in Sachsen auch das Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe. Durch Klimawandel und Trockenheit verändert sich die Wasserqualität, vor allem Starkregen kann zu Verschmutzungen führen. Die Forscher wollen in dem Projekt im Landkreis Sigmaringen auf der Schwäbischen Alb gezielt unbedenkliche Mikroorganismen an bestimmten Stellen ins Grundwasser einbringen. Sie wollen dann untersuchen, wie sich die Bakterien im Grundwasser auf einer Strecke zwischen drei und zwölf Kilometern bewegen. Mit den Ergebnissen der Untersuchung könne man dann besser auf mögliche Grundwasser-Verschmutzungen reagieren. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 450.000 Euro gefördert.