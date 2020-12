per Mail teilen

Wissenschaftler haben in Karlsruhe eine neue Trüffelart entdeckt. Der sogenannte Kronen-Blasentrüffel wurde neben Karlsruhe bisher nur in Spanien und Frankreich gefunden. Der Pilz wächst laut den Forschern in der Nähe von Zerr-Eichen im Schlossgarten und dem Zoologischen Stadtgarten.