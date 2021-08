Das Wirtschaftsministerium des Landes hat heute die Karlsruher Firmen Qymatix Solutions GmbH und Prenode mit einem Preis zu Künstlicher Intelligenz ausgezeichnet. Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) verwies bei der Preisverleihung auf die Bedeutung von KI als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Quymatix Solutions wurde für seine Software ausgezeichnet, die Verkaufsprozesse im Großhandel und der Fertigung effizienter regelt. Die Firma Prenode wurde für ihre Arbeit am dezentralen Lernen von Maschinen untereinander prämiert, ohne dass die Maschinen dabei sensible Daten austauschen müssen. Die beiden Karlsruher Firmen und die anderen sieben Preisträger seien herausragende Beispiel für KI made in BW, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut bei der Preisverleihung.