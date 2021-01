per Mail teilen

Die Karlsruher Filmproduktion "Der Zirkel" ist bei den Vegas Movie Awards in den USA ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Filmboard Karlsruhe wurde der Serienpilot, der 2019 im Karlsruher Schauburg-Kino seine Premiere feierte, in der Kategorie "Best Mystery Film" geehrt. Damit konnte der Film der Karlsruher Regisseurin Nadine Knobloch bereits die zweite Auszeichnung verbuchen.