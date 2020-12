per Mail teilen

Im Autotunnel unter der Kriegsstraße in Karlsruhe hat die Feuerwehr eine Einsatzübung durchgeführt. Nachdem in der Baustelle bereits Bergungsübungen stattfanden, sollen sich nun auch die Löschzüge mit der neuen Umgebung vertraut machen.

Die Übung begann im Bereich der Ludwig-Erhard-Allee am östlichen Tunneleingang. Die Feuerwehrleute zapften dabei einen oberirdischen Hydranten an und versuchten das dort gewonnene Wasser in das unterirdische System des Autotunnels einzuspeisen.

Üben der Abläufe hilft im Ernstfall

Durch das Üben der Abläufe sollen die Einsatzkräfte im Ernstfall schneller handeln können. Außerdem wird die Baustelle durch das Schließen der Deckenteile immer schwerer zugänglich. Eine zuverlässige unterirdische Versorgung mit Löschwasser sei daher dringend notwendig.

Zweieinhalb Tage lang werden alle 200 Karlsruher Berufsfeuerwehrleute mit den Besonderheiten des neuen Kriegsstraßentunnels vertraut gemacht. Ziel der Übung ist, eine provisorische Wasserleitung in den Straßentunnel zu legen, die von einem Hydranten außerhalb gespeist wird.

Straßentunnel soll in einem Jahr in Betrieb gehen

Die Feuerwehr will für mögliche Unglücksfälle noch während der Bauzeit gerüstet sein. Außerdem ist es für die Berufsfeuerwehr die erste Möglichkeit, im Tunnel zu üben. Der Kriegstraßentunnel ist Teil der Karlsruher Kombilösung und soll in einem Jahr in Betrieb gehen.