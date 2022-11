Endlich dürfen die Narren wieder traditionell Fastnacht und Karneval feiern: In Karlsruhe und Baden-Baden-Sandweier starten die Fastnachtsvereine am 11.11. in die närrische Saison.

Die Corona-Einschränkungen sind vorbei, jetzt legen die Mitglieder der Karlsruher Fastnacht wieder richtig los. Um 11:11 Uhr will der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) auf dem Karlsruher Kronenplatz die neue Fastnachtssaison eröffnen. Dabei sollen die neuen "Oberhäupter" der Karlsruher Fastnachtsvereine tradtionell mit Wasser aus dem Narrenbrunnen und mithilfe einer goldenen Klobürste durch FKF-Präsident Michael Maier getauft werden. Schlüsselübergabe als Höhepunkt Der närrische Höhepunkt ist dann für den Nachmittag vor dem Rathaus geplant: Dann blasen die Karlsruher Fastnachter zum Sturm auf das Rathaus. Dabei wird Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) den Rathausschlüssel und damit die Macht an die Narren abgeben müssen. Umrahmt wird das Ganze durch ein buntes Bühnenprogramm auf dem Rathausvorplatz: Die Bürgerinnen und Bürger erwartet ein rund zweistündiges Unterhaltungsprogramm mit Guggenmusik, Gardetänzen und einer Büttenrede vom "Narr vom Narrenbrunnen", Bernd Lindorf, der das aktuelle Geschehen in und um Karlsruhe auf's Korn nimmt. Dazu findet die Proklamation des Jugendelferrats statt. Stars der badisch-pfälzischen Fastnacht treten auf Auch weiter südlich an der Nahtstelle zwischen Rheinischem Karneval und alemannischer Fastnacht wird der 11.11. gebührend gefeiert: Die GroKaGe 1954 Sandweier lädt um 20.11 Uhr zur bunten Faschingseröffnung in die Rheintalhalle. Neben einem kleinen Showteil mit Musik und Gardetänzen wird auch das Prinzenpaar der neuen Saison proklamiert. Dazu steht ein Auftritt der Gesangsgruppe "Hofkader Ramstein" auf dem Programm. Die fünfköpfige Gruppe gehört zu den prominenten Vertretern der badisch-pfälzischen Fasnachtsvereinigung. Ein weiterer Höhepunkt ist der Gastauftritt von Dieter Jürgens aus Durmersheim, der beliebte Schlager der 1970er Jahre singt.

Sendung am Fr. , 11.11.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg