Die Karlsruher Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Katrin Schütz fordert neben einer Öffnungsstrategie für den Handel Lockerungen für die Gastronomie. Diese sei ein Magnet für die Innenstädte.

Es gehe um das Überleben der Innenstädte, betonte Katrin Schütz (CDU) in Gesprächen mit Karlsruher Einzelhändlern. Vielen Geschäften drohe im Corona-Lockdown das Aus.

Gastronomie wichtiger Magnet für die Innenstädte

Etliche traditionsreiche Geschäfte in Karlsruhe seien in ihrer Existenz bedroht und würden möglicherweise gar nicht mehr öffnen, sagte die Staatssekretärin im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium weiter. Sie fordert eine Öffnungsstrategie für den Handel in Verbindung mit der Gastronomie.

Wichtig sei die Frequenz in der Innenstadt. Um Kundschaft in die Geschäfte zu bringen sei es notwendig, in einem nächsten Schritt auch Cafés, Restaurants und Kneipen unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften zu öffnen.

"Jeder ist zu strengen Hygieneregeln bereit. Die Händler möchten einfach nur wieder ihrem Geschäft nachgehen." Katrin Schütz (CDU), Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

Cityinitiative begrüßt Kretschmann-Ankündigung

Es sei höchste Zeit für erste Öffnungsschritte, betonte bei dem Treffen Gabriele Calmbach-Hatz, Sprecherin der Karlsruher Händlervereinigung Cityinitiative. Sie begrüßte die Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), bei weiter sinkenden Infektionszahlen die Öffnung des Einzelhandels zu veranlassen. Die Stimmung unter den Händlern sei gereizt, man brauche dringend eine Perspektive. Calmbach-Hatz bestätigte, dass viele Einzelhändler in ihrer Existenz bedroht seien. Sie erwarte eine Reihe von Geschäftsaufgaben und Verkäufen.