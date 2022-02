Einzelhändler in der Region begrüßen die bevorstehende Lockerung von Zugangsregeln in den Geschäften. Am Mittwoch fällt die 3G-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg weg.

Händler dürfen ab Mittwoch wieder alle Kunden begrüßen. Dann braucht es also keinen Nachweis mehr, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Die Masken- und Abstandspflicht gilt aber weiterhin. "Ich fühle mich ein bisschen wie Weihnachten und Silvester. Die Freude ist wirklich sehr, sehr groß! Ich freue mich für die Händler, die in den vergangenen Monaten wirklich große Durststrecken gehabt haben." Die Präsidentin des Einzelhandelsverbands Nordbaden, Petra Lorenz aus Karlsruhe, spricht von schweren Einbußen, die es durch die Regelung beispielsweise im Textil- und Schuhhandel gab. SWR Vorwurf an die Politik: Kleine Geschäfte wurden benachteiligt Während der verschiedenen Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren seien Regelungen durch die Landes- und Bundesregierung getroffen worden, die kleine Geschäfte gegenüber den Großen benachteiligt hätte. Das sei ungerechtfertigt gewesen, so Lorenz. "Das Gefälle war groß. Der kleine Blumenladen musste während dem Lockdown schließen oder am Eingang seine Kunden kontrollieren, während das für den großen Baumarkt mit Gartencenter nicht galt." Es sei schön, dass jetzt Kunden, die bislang vom Einkaufserlebnis durch die Verordnung ausgeschlossen waren, wieder in den Läden begrüßt werden können, so die Handelsverbandspräsidentin weiter. Auf der Kaiserstraße in Karlsruhe schließen sich viele Passanten dieser Meinung an. "Es war auch wirklich an der Zeit, dass die 3G-Regel wegkommt." Fast ein Drittel weniger Umsatz für Einzelhändler während Corona Einzelhändler aus Karlsruhe freuen sich, dass ihre stetige Kritik an Zutrittsbeschränkung endlich erfolgreich war und die Politik eingelenkt hat. Laut einer Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg haben die Einzelhändler im Schnitt pro Monat 29 Prozent weniger Umsatz gemacht. "Der Handelsverband hat mit mehreren Gutachten nachgewiesen, dass der Handel eben kein Infektionstreiber ist und das Infektionsgeschehen in keinster Weise beeinflusst." SWR Wäre das anders, hätten nach Ansicht von Petra Lorenz auch Drogerien und Supermärkte schließen müssen. Trotz aller Freude beobachten die Einzelhändler auch die steigenden Infektionszahlen und hoffen, dass der Politik nicht neue Einschränkungen einfallen. "Was wirklich hilft, ist das Tragen der FFP2-Maske und das Einhalten der Abstände. Und darauf haben alle Händler immer akribisch geachtet." Die Lockerungen im Einzelhandel gelten ohnehin nur, solange sich das Land weiterhin in der "Alarmstufe I" befindet. In der "Alarmstufe II" soll nach wie vor die 2G-Regel gelten. Das hält Lorenz für falsch.