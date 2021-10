Karlsruher Gemeinderat einstimmig für Fortsetzung des Drogenkonsumraums

Der Karlsruher Gemeinderat hat am Abend die dauerhafte Weiterführung des Drogenkonsumraumes am Werderplatz einstimmig beschlossen. Eine externe Untersuchung hatte zuvor ergeben, dass die Einrichtung viele positive Effekte auf die Konsumenten hat. Durch eine medizinische Begleitung konnten vermutlich fünf Todesfälle verhindert werden, heißt es in der Untersuchung. Die Betroffenen selbst schätzen den Konsumraum. Durch den Raum und das Alkoholverbot seit April 2019 hat sich auch die Zahl der Straftaten am Werderplatz mindestens halbiert.