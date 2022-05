Karlsruher diskutieren EU-Themen in Bürgerdialog

In Karlsruhe haben am Samstag mehrere Bürgerinnen und Bürger diskutiert, wie EU-Politik auf kommunaler Ebene sichtbarer gemacht werden kann. Einen Tag lang haben 60 zufällig ausgewählte Karlsruher Bürgerinnen und Bürger in Arbeitsgruppen Ideen zum Thema "Die EU in der Welt" erarbeitet. Ihre Ergebnisse gaben sie direkt an Oberbürgermeister Mentrup (SPD) und EU-Abgeordnete weiter. Im Rathaus diskutiert wurde unter anderem die Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Krasnodar wieder aufzunehmen und eine neue mit der Ukraine einzugehen. Anlass war die "Konferenz zur Zukunft Europas" - ein Jahr lang wurde in europaweiten Bürgerforen darüber beraten, wie die Zukunft der Europäischen Union aussehen und die Strukturen reformiert werden könnten.