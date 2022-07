Naturkundemuseum Karlsruhe: Saurier-Fossil soll nach Brasilien zurück

Das Baden-Württembergische Kabinett berät die Rückgabe eines 100 Millionen Jahre alten Fossils an Brasilien. Es bestünden Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Einfuhr des Sauriers an das Karlsruher Naturkundemuseum.

"Exponate, die unter rechtlich oder ethisch inakzeptablen Bedingungen erworben wurden, geben wir zurück!", so die klare Haltung von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, dem das Kabinett wohl folgen wird. Erst nach Hinweisen eines brasilianischen Journalisten sei klar geworden, dass der Saurier unter inakzeptablen Bedingungen erworben wurde.

Um diese versteinerten Überreste eines Dinosauriers aus der Kreidezeit streiten sich Brasilien und das Naturkundemuseum Karlsruhe. picture-alliance / Reportdienste Staatliches Mueseum für Naturkunde Karlsruhe

Verstimmungen zwischen Ministerium und Naturkundemuseum

Der Vorgang hatte zu Verstimmungen zwischen der Ministerin und dem Karlsruher Naturkundemuseum geführt, das falsche Angaben zum Zeitpunkt und zu den Umständen der Ausfuhr des Fossils gemacht haben soll. Der scheidende Direktor, Norbert Lenz, wollte den Vorgang nicht kommentieren. Im vergangenen Jahr hatte der Fall Hasstiraden brasilianischer Wissenschaftler im Netz verursacht.

Der Dinosaurierforscher Eberhard "Dino" Frey im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe am Schädelabguss eines Tyrannosaurus rex, eines Raubsauriers picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Uli Deck

Glaubt man dem früheren Leiter der Geowissenschaftlichen Abteilung am Naturkundemuseum Prof. Dr. Eberhard Frey, genannt "Dino", dann ist das Fossil eher unscheinbar und hat vor den Hasstiraden aus Brasilien gegen ihn und das Museum niemand groß interessiert. Erst der Vorwurf, die Ausfuhr des Fossils nach Deutschland habe gegen brasilianisches Recht verstoßen, habe dem Saurier zu einiger Berühmtheit und Bedeutung verholfen, sagte Frey zu Beginn der Affäre.

Hasstiraden gegen Dino Frey und dasMuseum

Dino-Frey gilt als ausgesprochener Dinosaurier und Fossilien Experte. Er ist seit Anfang des Jahres im Ruhestand. Das Fossil hat ihn am Ende seiner Laufbahn einiges an Nerven und auch an Reputation gekostet. Frey hatte eingestanden, in einer ersten Veröffentlichung einen Fehler begangen zu haben. Dieser Fehler habe dazu geführt, dass die Anfeindungen und Hasstiraden aus Brasilien in den sozialen Netzwerken gegen das Museum überhand nahmen.

Politisch motivierte Aktion aus Brasilien

Frey glaubte schon früh, dass die Angelegenheit politisch motiviert war, um seine erfolgreiche Arbeit in Süd- und Mittelamerika in ein schlechtes Licht zu rücken. Heute gibt er keine Kommentare mehr zu dem Vorfall ab, denn der Fall hatte zu einer echten Verstimmung zwischen Wissenschafts-Ministerium und dem Karlsruher Naturkundemuseum geführt.

In einer Stellungnahme vom Montag schreibt das Ministerium: Man sei zunächst davon ausgegangen, dass sich das Fossil rechtmäßig in der Sammlung befinde, dies auf Grundlage von Informationen aus dem Naturkundemuseum, die sich im Nachhinein dann als falsch erwiesen haben. Durch einen Hinweis eines Journalisten aus Brasilien Ende September sei dies ans Licht gekommen.

Norbert Lenz im Naturkundemuseum zusammen mit dem maßstabsgerechten Modell eines Pterosauriers aus der Kreidezeit Kirsten Buttgereit

In der Folge wurde Dino-Frey nach Stuttgart zitiert und will nun nichts mehr zu den Vorgängen sagen. Auch der scheidende Direktor des Karlsruher Naturkundemuseums Norbert Lenz will den Fall nicht mehr kommentieren. Nur soviel, er sei froh, wenn der Vorgang abgeschlossen sei. Der Fall habe seinem Team im Museum erhebliche zusätzliche Arbeit beschert.