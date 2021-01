per Mail teilen

Die Karlsruher CDU fordert eine schnelle Öffnung des Einzelhandels. Die beiden Landtagskandidatinnen Katrin Schütz und Rahsan Dogan appellieren an die Landesregierung, den Hygienekonzepten der Einzelhändler zu vertrauen. Man laufe Gefahr, dass der Leerstand in der Karlsruher Innenstadt deutlich zunehmen werde, die Not der Händler sei sehr groß.