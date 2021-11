Freibäder belegen Spitzenplatz im deutschlandweiten Vergleich

per Mail teilen

Die Freibäder in Karlsruhe belegen im bundesweiten Städtevergleich den ersten Platz. Ermittelt wurde das gute Abschneiden von einem Start-Up-Unternehmen aus Berlin. Ausgewertet wurden mehr als 100.000 Besucherbewertungen auf Google. Verglichen wurden rund 200 Bäder in den 21 größten Städten in Deutschland. Der Spitzenplatz für Karlsruhe im Städtevergleich ergibt sich aus der Bewertung der einzelnen Bademöglichkeiten, bei denen das Turmbergbad Karlsruhe den dritten Platz, das Rheinstrandbad Rappenwört und das Freibad Rüppurr den vierten Platz, und das Europabad mit dem Sonnenbad den fünften Platz belegen. Bundesweit auf Platz zwei und drei folgen Bielefeld und München. Für Karlsruhes Bäderchef Oliver Sternagel ist die sehr gute Platzierung ein Zeichen, dass die Karlsruher Bäder wertvolle Einrichtungen für die Stadt Karlsruhe sind und von der Bevölkerung angenommen werden.