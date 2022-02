Frühestens ab Mai - Karlsruher Apotheker will gegen Corona impfen

Die Apotheken in Baden-Württemberg beteiligen sich ab Dienstag an den Corona-Impfungen. Aber nicht alle wollen mitmachen. Ein Apotheker aus Karlsruhe will impfen, kann aber noch nicht.

Jörg Stein betreibt eine Apotheke in der Karlsruher Südstadt, und das seit 20 Jahren. Impfen gegen Corona sieht er als zusätzliche Herausforderung. Die notwendige Struktur muss er aber selbst aufbauen, und er ist noch nicht soweit. Crash-Kurs für Corona-Impfungen Als Apotheker darf er gegen Corona impfen, wenn er einen entsprechenden Kurs der Landesapothekerkammer absolviert. Die Ausbildung hat er gemeinsam mit einer Kollegin aus der Karlsruher Apotheke bereits hinter sich, er habe sich frühzeitig dafür gemeldet. Einen Kurs mit zwölf Einheiten hat er absolviert, jetzt darf er theoretisch impfen. Um zu beginnen, müssen jedoch zunächst die entsprechenden Räume eingerichtet werden. "Ich sehe das schon als Herausforderung. Es gehört auch in unseren Berufsbereich und wir finden gut, dass wir in dieser Richtung gefordert werden." Platz für Corona-Impfungen fehlt In seiner Apotheke fehlen allerdings die Räume. Kleine Räumlichkeiten hinter dem Verkaufsraum werden für Ware und anderes Material benötigt. Was bleibt, ist eine Teeküche, ein Sozialraum, der eigentlich für die Beschäftigen gedacht ist. Der Raum soll in den kommenden Wochen entsprechend verändert werden. Unter anderem müsse eine Liege angeschafft werden, sagt der Apotheker. Und zwar auf eigene Kosten. Beim Umbau und bei der Anschaffung sei er auf sich alleine gestellt, sagt er. Finanzielle Unterstützung gebe es nicht. Bei der Organisation helfe die Kammer. "Es muss natürlich eine hygienische Ecke eingerichtet werden für das Impfen, aber auch das ist machbar." Der Sozialraum der Apothele soll ein Impfzimmer werden SWR Impfungen frühestens ab Mai möglich Frühestens in zwei bis drei Monaten könnten die räumlichen Vorbereitungen abgeschlossen sein, sagt Jörg Stein. Und dann gibt es auch hier ein Personalproblem: Nur er und seine Kollegin mit entsprechender Ausbildung dürfen impfen. Er denkt an einen Impftermin pro Woche, schließlich haben die beiden auch viele andere Aufgaben in der Apotheke. Die Anmeldung wäre über das vorhandene Online-Buchungssystem möglich. Die Zahl der Impfungen würde sich wohl in Grenzen halten. Die Nachfrage sei derzeit nicht groß. "Ich möchte es sogar sehr gerne machen, aber ich will abwägen, wie notwendig es ist." Nicht alle Kolleginnen und Kollegen seien fürs Impfen. Die Stimmung sei gemischt, sagt der Karlsruher Apotheker. Auch manche Ärzte seien dagegen, dass Apotheker die Aufgaben von Ärzten übernehmen. Ob er tatsächlich jemals mit den Corona-Impfungen anfängt? "Eine sehr schwierige Frage", sagt er lächelnd.