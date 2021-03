Durch den stürmischen Wind ist in der vergangenen Nacht in Karlsruhe ein Baum auf eine Straßenbahn-Oberleitung gestürzt. Betroffen davon ist aktuell die Straßenbahnlinie vier in der Karlsruher Waldstadt. Die Feuerwehr hat den Baum bereits entfernt. Allerdings sei der Schaden so groß, dass die Reparatur an der Oberleitung noch andauert, heißt es bei den Verkehrsbetrieben. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.