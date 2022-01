Hinweis per Handy: Karlsruhe will gegen falsch geparkte E-Scooter vorgehen

Die Stadt Karlsruhe will stärker gegen falsch abgestellt Elektro-Roller vorgehen. Künftig sollen E-Scooter per Handy gemeldet werden können. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt.

Über die bestehende Plattform KA-Feedback und die Karlsruhe.App soll es künftig die Möglichkeit geben, E-Roller-Verleihfirmen auf ihre falsch abgestellten Scooter hinzuweisen. Die Firmen sollen dann ihrer Verpflichtung nachkommen, die Roller zu beseitigen.

Verleihfirmen sollen über App informiert werden

Der Hauptausschuss des Karlsruher Gemeinderats hat dem Vorhaben am Dienstag zugestimmt. In dem Antrag der CDU-Fraktion wurde darauf hingewiesen, dass Betreiberunternehmen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon anbieten. Diese sollen jetzt genutzt werden. Bürgerinnen und Bürgern solle mit Hilfe eines Kontaktformulars die Möglichkeit gegeben werden, ein Foto von der Situation vor Ort hochzuladen und den Sachverhalt an die Verleihfirma weiterzuleiten.

"Wir gehen davon aus, dass die Betreiberunternehmen an sich bereits ein großes Interesse daran haben, wild abgestellte E-Scooter zügig einzusammeln."

Grüne: Auch gegen falsche geparkte Autos vorgehen

Auf Wunsch der Grünen im Karlsruher Gemeinderat soll mit dem interaktiven Tool auch auf falsch geparkte Autos hingewiesen werden können. Auf Geh- und Fahrradwegen falsch abgestellte Autos seien ein sicherheitsrelevantes Problem. Sie führten in Städten immer wieder zu tödlichen Fahrradunfällen, so die Grünen.

"Technisch ist es kein Problem, das neue Angebot schnell umzusetzen."

Angebot soll schnell zur Verfügung stehen

Vor allem in den Sommermonaten gibt es viele Klagen von Bürgern über falsch geparkte E-Scooter. Für die jetzt beschlossene Maßnahme gibt es entsprechend parteiübergreifend Zustimmung. Bis Mitte des Jahres soll das Angebot eingerichtet sein. Aufwand und Kosten seien gering, so Markus Losert, Leiter des Amts für Informationstechnik und Digitalsierung der Stadt Karlsruhe.

Weitere Maßnahmen sind denkbar

Sollte das interaktive Tool jedoch keine Wirkung zeigen, könnte es weitere Maßnahmen geben: Man denke etwa daran, die Zahl der E-Scooter in der Stadt insgesamt zu begrenzen, so ein Sprecher der SPD. Derzeit gibt es vier E-Scooter-Verleihfirmen in Karlsruhe. Es sei auch denkbar, falsch geparkte Roller durch die Stadt einzusammeln und auf Kosten der Verleihfirmen zwischenzulagern, um so den Druck zu erhöhen, betonte ein Sprecher der Grünen.