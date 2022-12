Karlsruhe Waldstadt: Auto geht nach Unfall in Flammen auf

Bei einem Unfall in der Karlsruher Waldstadt ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Laut Polizei stießen am Donnerstagvormittag zwei Autos beim Abbiegen in der Theodor-Heuss-Allee zusammen.

Nach dem Unfall im Nordosten von Karlsruhe landete das Auto der Unfallverursacherin im Wald neben der Straße. Das Fahrzeug ging in Flammen auf. Die Unfallfahrerin wurde leicht verletzt. Sie konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten. Laut Polizei hatte sie beim Abbiegen den entgegenkommenden Wagen übersehen. Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe gesperrt Die Feuerwehr war über eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch die Theodor-Heuss-Allee war für diese Zeit voll gesperrt. Unfallursache könnte laut Polizei Unachtsamkeit gewesen sein. In der Karlsruher Waldstadt ist ein Auto nach einem Unfall in Flammen aufgegangen, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort Thomas Riedel