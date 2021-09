Stadt verkauft Grundstück für Hochhausbau

Der Karlsruher Gemeinderat hat grünes Licht für den Bau eines Hochhauses am Hauptbahnhof gegeben. Dafür wird das Grundstück für 6,5 Millionen Euro an eine Entwicklungsgesellschaft verkauft. Auf der Südseite des Karlsruher Hauptbahnhofs soll ein rund 73 Meter hoher Hochausneubau mit 21 Stockwerken entstehen. Das Kölner Bauplanungsunternehmen geht von einer Investition in Höhe von mindestens 75 Millionen Euro aus. In dem Gebäude sollen später Bildungseinrichtungen, Apartments, ein Co-Working-Space und ein Hotel Platz finden. Der Bau soll 2025 fertig sein.