Die Stadt Karlsruhe verhängt ab dem 15. Oktober eine generelle Maskenpflicht in allen städtischen Gebäuden. Der Mund-Nasenschutz gilt verpflichtend für alle Besucher und Beschäftigte in Foyers, Treppenaufgängen, Fluren, Aufzügen und Besprechungsräumen. Oberbürgermeister Frank Mentrup begründete den Schritt damit, dass das Rathaus weiterhin als infektionssicherer Ort geöffnet bleiben solle. Der Schritt soll außerdem dazu beitragen, die bislang niedrigen Infektionszahlen in Karlsruhe beizubehalten.