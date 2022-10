Karlsruhe und Winnyzia wollen Partnerschaftvertrag unterzeichnen

per Mail teilen

Auch er habe grünes Licht vom Gemeinderat, so der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup. Jetzt gehe es um die Ausgestaltung der Partnerschaft. Beide Städte haben laut dem Oberbürgermeister von Winnyzia ähnliche Ziele und Arbeitsfelder. Stadtentwicklung, Verkehr und Mobilität sowie Klimaschutz seien wichtige Themen in beiden Städten. Auch eine Zusammenarbeit von IT-Unternehmen oder Firmen für erneuerbare Energie seien denkbar. Zu den ersten gemeinsamen Projekten soll ein Studierendenaustausch gehören. Der Partnerschaftsvertrag soll im April beziehungsweise im Mai in Winnyzja und Karlsruhe unterzeichnet werden.