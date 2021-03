Wie steht die Region rund um Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden vor der Landtagswahl BW da? In welchen Wahlkreisen wird es besonders spannend? Und was sind die großen Themen? Ein Überblick.

Bei der letzten Landtagswahl 2016 waren die Grünen auch in der Region die Wahlgewinner. In beiden Karlsruher Wahlkreisen, in Ettlingen, Bretten, Baden-Baden, Rastatt und im Enzkreis gingen alle Direktmandate an die Grünen. Die Ausnahmen waren Bruchsal, Pforzheim und Calw. In Bruchsal und Calw verteidigte die CDU ihr Mandat und in Pforzheim war die AfD erfolgreichste Partei.

Im Wahlkreis Karlsruhe I will die CDU ihre Schlappe der Wahl 2016 wettmachen. Um 9,6 Prozent sind die Christdemokraten eingebrochen, strahlende Sieger waren die Grünen. Die erfahrene konservative Stadträtin Rahsan Dogan tritt für die CDU an und versucht, der grünen Landtagsabgeordneten Ute Leidig Stimmen streitig zu machen. Für die SPD will der Physiker Anton Huber Stimmen zurückerobern. Die Sozialdemokraten waren vor fünf Jahren von 25,2 (2011) auf 13,2 Prozent abgestürzt.

Zum Wahlkreis 27 gehören die Karlsruher Stadtteile Beiertheim-Bulach, Durlach-Aue, Grötzingen, Grünwettersbach, Hagsfeld, Hohenwettersbach, Innenstadt-Ost, Oststadt, Palmbach, Rintheim, Rüppurr, Stupferich, Südstadt, Waldstadt, Weiherfeld-Dammerstock und Wolfartsweier.

Im Wahlkreis Karlsruhe II versuchen die Grünen ihren Erfolg von 2016 zu halten oder sogar auszubauen. Sie erreichten hier damals überraschende 35,1 Prozent. Für die CDU geht die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Katrin Schütz ins Rennen gegen den profilierten grünen Landtagsabgeordneten Alexander Salomon. Sozialwissenschaftlerin Meri Uhlig will die SPD aus dem Stimmenkeller holen.

Zum Wahlkreis 28 gehören die Karlsruher Stadtteile Daxlanden, Grünwinkel, Innenstadt-West, Knielingen, Mühlburg, Neureut, Nordstadt, Nordweststadt, Oberreut, Südweststadt und Weststadt.

Im konservativ geprägten Wahlkreis Bruchsal lag die CDU 2016 mit Ulli Hockenberger noch vor den Grünen und der AfD, wenn sie auch hier mehr als 14 Prozent einbüßte. Im Wahlkampf könnte die stark befahrene B35 und die Diskussion um eine mögliche Ortsumfahrung von Bruchsal eine Rolle spielen. Auch der Streit um geplante Windkraft-Projekte beschäftigt die Menschen im nördlichen Landkreis Karlsruhe und wird von politischen Debatten begleitet.

Zum Wahlkreis 29 gehören die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher und Waghäusel (Kreis Karlsruhe).

Die Grünen treten erneut mit Andrea Schwarz an, die für ihre Partei bei der letzten Landtagswahl im Wahlkreis Bretten das Direktmandat holte - mit hauchdünnem Vorsprung vor der CDU. Die FDP will ihr schwaches Ergebnis von 2016 mit dem Bundestagsabgeordneten Christian Jung vergessen machen. Für Gesprächsstoff in der Region sorgten zuletzt geplante Geothermie-Projekte.

Zum Wahlkreis 30 gehören die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Oberderdingen, Stutensee, Sulzfeld, Walzbachtal, Weingarten (Baden) und Zaisenhausen (Kreis Karlsruhe).

In Ettlingen könnte es erneut auf ein Duell zwischen den Landtagsabgeordneten Barbara Saebel (Grüne) und Christine Neumann-Martin (CDU) hinauslaufen. 2016 entschied Saebel dieses Duell knapp für sich. Dahinter folgten vor fünf Jahren fast gleichauf AfD und SPD. Die Sozialdemokraten und die FDP schicken dieses Mal mit Aisha Fahir und Alena Trauschel, zwei politische Nachwuchskräfte, ins Rennen, die Linke setzt auf das ehemalige Grünen-Mitglied Jörg Rupp, die AfD auf den Stadtrat Michael Blos.

Zum Wahlkreis 31 gehören die Gemeinden Ettlingen, Karlsbad, Malsch, Marxzell, Pfinztal, Rheinstetten und Waldbronn (Kreis Karlsruhe).

Im Wahlkreis Rastatt lagen die Grünen bei der letzten Landtagswahl nur knapp vor der CDU, dahinter SPD und AfD gleichauf. Die damals gewählten Abgeordneten von Grünen, CDU und SPD haben ihre Ämter allerdings inzwischen niedergelegt und stehen nicht mehr zur Wahl, dafür aber deren Nachfolger: Thomas Hentschel übernahm 2016 das grüne Direktmandat, auch Jonas Weber (SPD) und Alexander Becker (CDU) sitzen bereits im Landtag. Politisches Dauerthema bleibt der Strukturwandel in der Autoindustrie und die Zukunft der Mercedes-Benz-Werke in Rastatt und Gaggenau mit ihren jeweils mehr als 6.000 Mitarbeitern.

Zum Wahlkreis 32 gehören die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Forbach, Gaggenau, Gernsbach, Iffezheim, Kuppenheim, Loffenau, Muggensturm, Ötigheim, Rastatt, Steinmauern und Weisenbach (Kreis Rastatt).

Im Wahlkreis Baden-Baden zogen die Grünen bei der letzten Landtagswahl an der CDU vorbei und landeten bei stolzen 32,7 Prozent - eine Überraschung in dem bis dato CDU-geprägten Wahlkreis. Tobias Wald (CDU), der bei der letzten Wahl sein Direktmandat an die Grünen verlor, tritt wieder an, genauso wie Hans-Peter Behrens (Grüne), der 2019 das Direktmandat übernahm. Der durch Corona brach liegende Kulturbetrieb in Baden-Baden wird weiter die Landespolitik beschäftigen, ebenso wie die Frage, wie es mit der derzeit ruhenden Galopprennbahn in Iffezheim weitergeht.

Zum Wahlkreis 33 gehört die Stadt Baden-Baden sowie die Gemeinden Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Lichtenau, Ottersweier, Rheinmünster und Sinzheim (Kreis Rastatt).

Bleibt Pforzheim die AfD-Hochburg? Die Rechtspopulisten treten erneut mit Bernd Grimmer an, der 2016 das Direktmandat holte. Um das zu ändern, setzen die CDU mit Philipp Dörflinger, die Grünen mit Felix Herkens und die SPD mit Annkathrin Wulff auf junge Nachwuchskräfte, FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gilt trotz mauer Umfragewerte als gesetzt. Dass das Land der finanziell gebeutelten Stadt mehr unter die Arme greift, versprechen alle Parteien.

Zum Wahlkreis 42 gehört die Stadt Pforzheim sowie die Gemeinden Birkenfeld, Engelsbrand, Ispringen und Kieselbronn (Enzkreis).

Im Wahlkreis Calw könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat zwischen den Grünen und der CDU kommen. Der langjährige CDU-Abgeordnete Thomas Blenke, der 2016 vorne lag, hatte sich als sicherheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion erfolgreich für ein Polizeipräsidium Nordschwarzwald eingesetzt und damit gepunktet. Geht es nach Grünen-Kandidat Johannes Schwarz, soll die im Bau befindliche Hermann Hesse-Bahn nicht die letzte wiederbelebte Bahnstrecke in der Region bleiben.

Zum Wahlkreis 43 gehört der gesamte Landkreis Calw.

Im Enzkreis schicken die Grünen erneut Stefanie Seemann ins Rennen, die 2016 im Wahlkreis die meisten Stimmen bekam. CDU (Philippe Singer) und SPD (Michael Hofsäß) treten mit zwei Neulingen an. Während die AfD mit Fraktionschef und Spitzenkandidat Bernd Gögel auch regional mit ihren Themen Sicherheit und Migration punkten will, setzen die anderen Parteien eher auf die Schwerpunkte Mittelstand, Bildung und Digitalisierung.

Zum Wahlkreis 44 gehören die Gemeinden Eisingen, Friolzheim, Heimsheim, Illingen, Kämpfelbach, Keltern, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mönsheim, Mühlacker, Neuenbürg, Neuhausen, Neulingen, Niefern-Öschelbronn, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt, Tiefenbronn, Wiernsheim, Wimsheim und Wurmberg.