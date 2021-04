per Mail teilen

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es mittlerweile über 120 Corona-Testzentren, um sich einmal die Woche kostenlos testen zu lassen. Wo die Teststellen sind, zeigt jetzt eine Übersichtskarte.

Im Großraum Karlsruhe gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich kostenlos auf Coronavirus testen zu lassen. 120 Testzentren gibt es bereits und die Zahl wachse kontinuierlich. Damit die Bürgerinnen und Bürger den Überblick behalten, gibt es nun eine Online-Übersicht über kostenlose Corona-Teststellen.

"Wir setzen hierbei auf ein sich dezentral ausbreitendendes Netz." Christoph Schnaudigel (CDU), Landrat Landkreis Karlsruhe

Auf der Karte kann man nicht nur sehen, welche Testzentren es gibt, sondern auch wann sie geöffnet haben und ob beziehungsweise wie man sich anmelden muss. Neben Apotheken und Arzpraxen haben auch die Kommunen selbst Zentren eingerichtet. Ergänzt wird das Angebot von Unternehmen.

SWR Screenshot der Teststellen-Karte von Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Alle Teststellen auf der Karte sind dazu verpflichtet, die Tests nach den Qualitätsstandards, die das Land Baden-Württemberg vorgibt, durchzuführen. Sie sind für Menschen gedacht, die keine Corona-Symptome haben. Menschen mit Symptomen werden gebeten, direkt einen Hausarzt anzurufen.

Öffnungen nur mit Testen, Impfen und Kontaktbeschränkungen möglich

Das Testen sei ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpung. Damit könne man auch symptomlose Infizierte entdecken und die Infektionsketten so unterbrechen. Gleichzeitig dürfe das Testen aber nicht die geltenden Hygienemaßnahmen ersetzen, sondern nur ergänzen, betonen Christoph Schnaudigel und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Nur der "Dreiklang aus Testen, Impfen und Kontaktbeschränkungen" könne dazu führen, dass die Infektionszahlen sinken und Öffnungsperspektiven zu bieten, so Mentrup und Schnaudigel weiter.