Als erste Stadt in Deutschland ist Karlsruhe dem Seenotrettungsbündnis "United4Rescue" beigetreten. Der Verein setzt sich für die Seenotrettung von Geflüchteten ein. Im Bündnis "United4Rescue" will die Stadt Karlsruhe ihre Unterstützung für die zivile Seenotrettung bekräftigen. Es gebe ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement bei der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, so die Stadt. Den Verein "United4Rescue" unterstützen mittlerweile mehr als 700 überwiegend kirchliche und humanitäre Organisationen.