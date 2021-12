per Mail teilen

Telefonbetrüger in Karlsbad und Karlsruhe sind nach Angaben der Polizei leer ausgegangen. In Karlsbad informierte eine 90-Jährige nach dem Anruf eines falschen Kripobeamten die Polizei. In einer Bank der Karlsruher Waldstadt wurde ein Bankangestellter misstrauisch, als ein 89-Jähriger nach einem sogenannten Schockanruf 45.000 Euro abheben wollte. Auch er verständigte die Polizei.