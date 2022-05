Karlsruhe sucht eine Partnerstadt in der Ukraine. Der Gemeinderat erteilte der Verwaltung am Dienstag einstimmig den Auftrag, Städte auszuwählen, die aufgrund von Gegebenheiten wie Größe und geografischer Lage zu Karlsruhe passen. Auf der Basis der Vorschläge will der Gemeinderat dann entscheiden. Wegen des Krieges in der Ukraine hatte Karlsruhe seine Städtepartnerschaft mit dem russischen Krasnodar Anfang März ausgesetzt.