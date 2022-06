Karlsruhe sucht Hilfe fürs Bäumegießen

per Mail teilen

Das Karlsruher Gartenbauamt sucht Bürgerinnen und Bürger, die beim Gießen von städtischen Bäumen helfen. Wer einen Baum in der Nachbarschaft hat, könne schon mit einigen Gießkannen Wasser unterstützen. Die Stadtbäume geraten aufgrund der geringen Niederschläge zunehmend in Trockenstress, so die Stadt Karlsruhe. Das Gartenbauamt könne nur die Bewässerung der neu gepflanzten Jungbäume leisten. Das Amt empfiehlt, die Bäume vor der eigenen Haustüre einmal pro Woche zu gießen. Jungbäume brauchen 100 bis 300 Liter, das sind 10 bis 30 große Gießkannen, Altbäume noch etwas mehr. Wer sich dauerhaft für einen Baum einsetzen möchte, kann beim Karlsruher Gartenbauamt eine Baumpatenschaft anmelden.