An einer gut besuchten Waschanlage am Karlsruher Rheinhafen hat es gestern eine Rangelei gegeben. Angeblich soll sich ein Autofahrer vorgedrängelt haben, um den Sahara-Staub von seinem Auto zu waschen. Daraufhin gingen ein 66-Jähriger auf den 78-Jährigen vermeintlichen Drängler los. Der Ältere wurde leicht an der Hand verletzt.