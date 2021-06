per Mail teilen

Die Straßenbahnen in Karlsruhe können weiterhin noch nicht im normalen Fahrplan fahren. Am Donnerstag wird die Nord-Süd-Achse wieder freigegeben. Fugenmasse hatte Bahnen und Gleise verklebt.

Noch immer sind nicht alle Strecken endgültig von der teerartigen, klebrigen Masse befreit und noch immer ist unklar, wann alle Bahnen in Karlsruhe wieder normal fahren können.

Nord-Süd-Achse ab Donnerstag wieder frei

Am Donnerstag können die Bahnen auf der Nord-Süd-Achse wieder fahren, einen Tag später als zunächst angekündigt. Die Brauerstraße am ZKM wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche vollständig gereinigt sein.

Weiterhin Probleme Richtung Knielingen

Auch an der Strecke Klinikum/Moltkestraße in Richtung Knielingen Nord wird noch gearbeitet. Sie wurde erst im vergangenen Jahr fertig gestellt. Bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe vermutet man, dass hier der Ursprung für die Verunreinigungen im Karlsruher Schienennetz liegt.

Seit vergangenen Dienstag war der S-Bahn- und Straßenbahnverkehr teilweise völlig lahmgelegt oder zumindest stark beeinträchtigt. Durch die hohen Temperaturen war eine klebrige, schwarze Fugenmasse geschmolzen und wurde durch die Bahnen im gesamten Stadtgebiet verteilt.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Derzeit wird die Masse in mehreren Laboren untersucht, um herauszufinden, warum sie schmolz. Ein Ergebnis wird frühestens in einigen Tagen, möglicherweise sogar erst in einigen Wochen erwartet.

Derzeit ist noch unklar, ob ein Materialfehler vorlag oder ob die Masse falsch verarbeitet wurde.