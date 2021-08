per Mail teilen

In Karlsruhe fahren ab Donnerstag auf dem Streckenabschnitt zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen-Nord wieder Straßenbahnen. Das haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe mitgeteilt. Die restlichen Reinigungsarbeiten an den verschmutzten Schienen würden bis zum Beginn der Sommerferien beendet.

Mitte Juni hatte sich an verschiedenen Stellen in der Stadt eine klebrige Bitumen-Masse aus dem Gleisbereich gelöst und Bahnen, Schienen und Weichen beschädigt. Der Stadtbahnverkehr in Karlsruhe war aus Sicherheitsgründen einige Tage komplett eingestellt worden. Warum sich das Material löste, wird derzeit noch ermittelt.