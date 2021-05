Die Stadt Karlsruhe will den Ausbau von Photovoltaikanlagen in den nächsten Jahren massiv vorantreiben. Mit einer Photovoltaik-Offensive sollen vor allem private Haushalte erreicht werden. Rund 60 Prozent der Gebäudedächer in Karlsruhe seien laut Stadt für Photovoltaikanlagen geeignet. Würde man diese Kapazitäten komplett nutzen, könnte dadurch die Hälfte des Karlsruher Stromverbrauchs abgedeckt werden, heißt es in einer Mitteilung. Ein Förderprogramm mit Zuschüssen von bis zu 2.500 Euro pro Wohngebäude soll dabei helfen, mehr Menschen für Photovoltaik zu begeistern. Auch auf den Dächern der Karlsruher Volkswohnung sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Der dort erzeugte Strom soll dann größtenteils direkt von den Mietern genutzt werden.