Am ersten September-Wochenende wird es in der Karlsruher Innenstadt sportlich. Unter dem Motto „Karlsruhe springt“ findet auf dem Marktplatz ein Leichtathletik-Event statt. Die Frauen gehen im Stabhochsprung an den Start, die Männer im Weitsprung. Allerdings steht am 4. September nicht nur der Spitzensport im Mittelpunkt, sondern auch der Breitensport. So bekommen Sportvereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren, mit Vorführungen und Mitmach-Angeboten. Auf dem Karlsruher Marktplatz gibt es außerdem einen Sportmarkt und alle sportlichen Besucher können auf dem Schlossplatz ihr Sportabzeichen ablegen.