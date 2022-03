per Mail teilen

Karlsruhe setzt wegen des Ukraine-Kriegs die offiziellen Kontakte zu seiner russischen Partnerstadt Krasnodar aus. In einem Schreiben an seinen russischen Amtskollegen spricht Oberbürgermeister Frank Mentrup von Fassungslosigkeit und Bestürzung in Karlsruhe über den Verstoß Russlands gegen das Völkerrecht. Mentrup betont, dass Kontakte und Projekte zwischen Institutionen und Initiativen, beispielsweise zwischen Krankenhäusern, Schulen und Kulturorganisationen, weiterlaufen sollen.