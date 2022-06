Seelöwe "Gino" zieht nach Spanien

per Mail teilen

Im Karlsruher Zoo muss heute Abschied genommen werden. Seelöwenbulle Gino verlässt den zoologischen Garten in Richtung Spanien. Die Kisten sind gepackt. Heute wird Gino verladen. Morgen soll er dann von Frankfurt aus nach Teneriffa geflogen werden. Sein neues Zuhause ist der Loro Parque auf den Kanaren. Übrigens auch der alte Heimatzoo vom jetzigen Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Warum der Seelöwenbulle überhaupt gehen muss? Gino ist in der Karlsruher Seelöwenherde ein Konkurrent für seinen Vater Stevie geworden und muss deshalb gehen. Auf Teneriffa soll er in eine bestehende Gruppe integriert werden.