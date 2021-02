Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat Corona-Schnelltests in Schulen und Kitas angekündigt. Zahlreiche Arztpraxen und Apotheken hätten sich bereit erklärt Schnelltests vor Ort durchzuführen. Für die Mitarbeiter von Schulen und Kitas wäre dies eine logistische Erleichterung, sie könnten sich so den Weg in die Praxen oder Apotheken sparen. Sie haben Anspruch auf zwei Schnelltests pro Woche. Trotz zuletzt sinkender Infektionszahlen in Karlsruhe bat Mentrup darum, sich weiter an die Hygieneregeln zu halten, denn die Zahl der nachgewiesen Mutationen nahm zu. Zuletzt lag der Anteil bei etwa zwölf Prozent der untersuchten positiven Fälle in Stadt und Landkreis.