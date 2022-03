Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe läuft wieder

Die Schifffahrt auf dem Rhein kann wieder ihren Betrieb aufnehmen. Der Wasserpegel an der Messstelle Maxau bei Karlsruhe war in der Nacht unter den kritischen Grenzwert von 7,50 Metern gesunken.

Schon seit über einer Woche durften auf dem Rhein bei Karlsruhe aufgrund des Hochwassers keine Schiffe mehr fahren. Dauerregen hatte den Wasserpegel in der Spitze auf bis zu 8,65 Meter ansteigen lassen. Die Feuerwehr musste in dieser Zeit regelmäßig die Dämme kontrollieren. Auch die Anwohner in potenziellen Überschwemmungsgebieten wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem Regen in den letzten Tagen ausgeblieben war, ging auch der Wasserstand auf dem Rhein langsam wieder zurück und der Fluss kann wieder befahren werden.