Karlsruhe: Nach Hochwasser - Schifffahrt auf Rhein wieder frei

Nach einer Sperrung wegen Hochwassers dürfen Schiffe bei Karlsruhe wieder auf dem Rhein fahren. Zum Wochenanfang könnten die Pegel allerdings wieder steigen.

Am frühen Sonntagmorgen fiel der Pegelstand bei Karlsruhe/Maxau wieder unter 7,50 Meter, wie ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg (LUBW) mitteilte. Der Pegelstand hatte am Samstagmorgen die Marke von 7,50 Meter überschritten, ab der die Schifffahrt eingestellt wird und erreichte einen Tageshöchstwert von 7,71 Metern. Am Sonntagmorgen waren es nur noch 7,35 Meter.

Pegel Maxau könnte über acht Meter steigen

Die Hochwasserlage entspannte sich laut LUBW im Südwesten insgesamt wieder. Die Wasserstände fielen am Sonntag fast überall. Der Pegel bei Mannheim stieg hingegen zunächst noch.

Die neue Woche startet am Montag in Baden-Württemberg laut Deutschem Wetterdienst wieder mit Wolken, Regen und Gewitter. Nach der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg könnte der Rhein am Pegel Maxau bei Karlsruhe bis zur Wochenmitte über acht Meter steigen. Grund für die Hochwasserwelle waren zuletzt starke Niederschläge in der Schweiz und die Schneeschmelze in den Alpen.

LUBW: Lokale Starkregen nicht vorherzusagen

Der Starkregen der vergangenen Wochen hatte bis Freitagfrüh vor allem im Osten Baden-Württembergs die Flüsse kräftig anschwellen lassen. Die Hochwasser-Experten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) wiesen in dem Zusammenhang darauf hin, dass sie Überschwemmungen durch lokale Starkregen nicht vorhersagen können. Für kleinere Flussgebiete sollten neben aktuellen Wasserstandsdaten und der Hochwasserfrühwarnung deshalb insbesondere Wetterwarnungen sowie die Niederschlagsinformationen des Wetterradars beachtet werden.